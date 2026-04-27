Vertenza ArcelorMittal i lavoratori chiedono risposte | l' assemblea presso la CGIL Avellino

I lavoratori coinvolti nella vicenda della ex ArcelorMittal si sono riuniti in assemblea presso la sede della CGIL ad Avellino. La riunione si è concentrata sulla richiesta di chiarimenti e risposte riguardo alla situazione occupazionale e alle prospettive future. La vertenza riguarda principalmente i diritti dei dipendenti e la tutela del loro lavoro, con i rappresentanti sindacali che hanno ascoltato le preoccupazioni dei presenti.

La vertenza dei lavoratori della ex Arcelor Mittal non è soltanto una crisi industriale: è una questione di dignità, diritti e futuro. Da troppo tempo manca una soluzione concreta sulla reindustrializzazione del sito e sulla continuità occupazionale per i 32 lavoratori coinvolti. Un’attesa che.🔗 Leggi su Avellinotoday.it Notizie correlate Vertenza Menarini, la mobilitazione di sindacati e lavoratori presso la Prefettura di AvellinoFim-Cisl, Fiom, Fiom-Cgil, Quilm e Ugl, insieme ai rappresentanti dei Metalmeccanici e della RSU Menarini Flumeri, annunciano una manifestazione per... Vertenza ’Acqua & Sapone’. Attesa l’assemblea dei lavoratori. Continua lo stato di agitazioneNon si ferma lo stato di agitazione dei 56 dipendenti del centro di distribuzione ex Logimer- Acqua&Sapone, la cui attuale proprietà Cesar spa ha... Approfondimenti e contenuti Temi più discussi: Fonderie Pisano: rottura definitiva tra Pico e Luogosano. ArcelorMittal a un bivio; Ex ArcelorMittal Luogosano, il 12 marzo presidio davanti alla Prefettura di Avellino; Fico si era impegnato con i lavoratori, ora convochi un tavolo. Politica assente; Luogosano, Arcelor Mittal chiama Fonderie Pisano: sì alle trattative, ma con disponibilità della Pi.Co. L’Aquila, vertenza Aura: sindacati soddisfatti delle offerte ma chiedono di continuare a vigilarePer la vertenza Aura si intravede una luce in fondo al tunnel per i lavoratori con due offerte pervenute per la vendita. I sindacati si mostrano fiduciosi ma chiedono alle istituzioni di continuare a ... rete8.it Vertenza Bekaert, i sindacati in Prefettura a Cagliari: «Trecento posti di lavoro a rischio»È corsa contro il tempo dopo l’annuncio di vendita dalla multinazionale. I rappresentanti dei lavoratori: «Cessazione di attività mascherata» ... unionesarda.it NATUZZI, PERRINI (FDI): A RISCHIO FINO A 900 POSTI DI LAVORO TRA PUGLIA E BASILICATA, CHIESTO AUDIZIONE “A rischio ci sono 900 posti di lavoro. Per questo ho chiesto un’audizione urgente in Commissione Lavoro per affrontare la vertenza che - facebook.com facebook