Vertenza Sirti | nuova fumata nera l’azienda non cambia idea | vuole chiudere
Nessun accordo nella vertenza Sirti, con l’azienda che conferma la volontà di chiudere e spostare i dipendenti da Benevento a una sede nel Napoletano. I lavoratori si oppongono al trasferimento, ma non sono stati trovati compromessi. La trattativa si è conclusa senza novità, e l’azienda mantiene la sua posizione. La questione riguarda il trasferimento dei dipendenti, che non ha ricevuto approvazione dai lavoratori.
Nuova fumata nera per la vertenza Sirti. Non si registrano spiragli per avvicinare la proprietà, che vuole trasferire i dipendenti da Benevento, ad una struttura del Napoletano, e i lavoratori che si oppongono a tale misura. Il confronto tra le parti si è svolto in Prefettura, sotto la presidenza dello stesso Prefetto Raffaela Moscarella, ma al termine dei lavori durati due ore la distanza tra gli opposti fronti è rimasta inalterata. La società infatti ha confermato la sua volontà di chiudere il sito produttivo sull’Appia e trasferire i 19 dipendenti a Casandrino. Al confronto presente questa mattina anche l’assessore comunale Attilio Cappa... 🔗 Leggi su Anteprima24.it
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