Vertenza Sirti | nuova fumata nera l’azienda non cambia idea | vuole chiudere

Notizia in breve

Nessun accordo nella vertenza Sirti, con l’azienda che conferma la volontà di chiudere e spostare i dipendenti da Benevento a una sede nel Napoletano. I lavoratori si oppongono al trasferimento, ma non sono stati trovati compromessi. La trattativa si è conclusa senza novità, e l’azienda mantiene la sua posizione. La questione riguarda il trasferimento dei dipendenti, che non ha ricevuto approvazione dai lavoratori.