Vertenza Sirti | l’azienda conferma la chiusura della sede sannita Prosegue lo scontro
L’azienda ha confermato la chiusura della sede di Benevento, confermando la delocalizzazione delle attività produttive. Dopo il fallimento delle trattative, si è svolto uno sciopero e si è programmata una nuova riunione per discutere del destino dei 19 dipendenti che lavorano in contrada Pontecorvo. La situazione rimane tesa, con i lavoratori che continuano a manifestare il loro disappunto. Nessun accordo è stato raggiunto e le parti sono ancora in attesa di ulteriori incontri.
Tempo di lettura: 2 minuti Dopo il nuovo nulla di fatto nelle trattative a seguito della delocalizzazione delle attività produttive della Sirti di Benevento, ecco il nuovo sciopero ed una nuova riunione per quanto riguarda il futuro dei 19 dipendenti di contrada Pontecorvo. Sul fronte aziendale però non sembrano esservi margini di ripensamento e manovra. L’azienda che opera nella telecomunicazione ha espresso nuovamente la propria contrarietà circa la richiesta dei Sindacati dei lavoratori di lasciare aperta la sede sannita ed ha dunque confermato il trasferimento dei dipendenti da Benevento a Casandrino entro il primo agosto. Il confronto avuto questa mattina con l’Azienda da parte dei lavoratori e della Cisl non ha sortito effetti positivi. 🔗 Leggi su Anteprima24.it
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