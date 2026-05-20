Vertenza Sirti | l’azienda conferma la chiusura della sede sannita Prosegue lo scontro

L’azienda ha confermato la chiusura della sede di Benevento, confermando la delocalizzazione delle attività produttive. Dopo il fallimento delle trattative, si è svolto uno sciopero e si è programmata una nuova riunione per discutere del destino dei 19 dipendenti che lavorano in contrada Pontecorvo. La situazione rimane tesa, con i lavoratori che continuano a manifestare il loro disappunto. Nessun accordo è stato raggiunto e le parti sono ancora in attesa di ulteriori incontri.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui