Vergara-Como Nenci frena | trattativa fredda col Napoli

Notizia in breve

Il Como ha confermato che la trattativa per il trasferimento di Vergara al Napoli è in fase di stallo. Nenci ha dichiarato che l'interesse della squadra azzurra non ha ancora portato a un accordo concreto. Al momento, non ci sono segnali di un’intesa imminente. La trattativa tra le due società resta fredda e senza sviluppi recenti. Vergara, quindi, non è ancora ufficialmente un giocatore del Napoli.