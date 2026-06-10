Vergara-Como Nenci frena | trattativa fredda col Napoli
Il Como ha confermato che la trattativa per il trasferimento di Vergara al Napoli è in fase di stallo. Nenci ha dichiarato che l'interesse della squadra azzurra non ha ancora portato a un accordo concreto. Al momento, non ci sono segnali di un’intesa imminente. La trattativa tra le due società resta fredda e senza sviluppi recenti. Vergara, quindi, non è ancora ufficialmente un giocatore del Napoli.
La pista Antonio Vergara resta nei pensieri del Como, ma al momento non sembra una trattativa vicina alla svolta. Il club lombardo cerca profili italiani adatti al gioco di Cesc Fabregas e il talento del Napoli rientra tra i nomi valutati. Il tema riguarda anche le liste. Il Como ha bisogno di inserire giocatori italiani e, allo stesso tempo, non vuole uscire dalla propria linea economica. Per questo la società sta sondando diversi profili, ma senza forzare operazioni considerate troppo onerose. A fare il punto è stato Nicola Nenci, giornalista de La Provincia di Como, intervenuto a Radio Napoli Centrale durante Un Calcio alla Radio. “Vergara al Como? Il Como per ragioni di lista ha bisogno di prendere italiani, anche per una questione di immagine. 🔗 Leggi su Forzazzurri.net
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