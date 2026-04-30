Il difensore Giovanni Di Lorenzo è tornato a disposizione in vista della prossima trasferta con il Como. Le ultime notizie riguardano anche le condizioni di Neres e Vergara, che stanno valutando il loro impiego. La squadra si prepara ad affrontare la partita, mentre si attendono aggiornamenti sulle scelte di formazione. La seduta di allenamento si è svolta senza ulteriori complicazioni per i giocatori coinvolti.

La notizia più importante, verso la trasferta di Como, è il ritorno di Giovanni Di Lorenzo. Il capitano azzurro sarà di nuovo a disposizione per la sfida di sabato al Sinigaglia. Un rientro molto atteso. E anche molto pesante per gli equilibri della squadra. Per Antonio Conte si tratta di un recupero prezioso. Di Lorenzo mancava da tempo. Il suo stop andava avanti dalla gara contro la Fiorentina del 31 gennaio. Da allora il Napoli aveva dovuto fare a meno di uno dei suoi riferimenti più importanti. Adesso, invece, il capitano è tornato in gruppo. E rientrerà nell’elenco dei convocati. A scriverlo è Corriere dello Sport. Il recupero di Di Lorenzo si aggiunge a quello già completato di Rrahmani.🔗 Leggi su Forzazzurri.net

© Forzazzurri.net - Di Lorenzo torna col Como: le ultime su Neres e Vergara

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