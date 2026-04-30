Il match tra Como e Napoli si svolge in un momento significativo per la squadra di casa, mentre gli azzurri si preparano ad affrontare la gara con determinazione. La partita rappresenta un banco di prova importante, considerando le sfide recenti e le aspettative di entrambe le formazioni. I tifosi attendono con interesse questo appuntamento, che potrebbe influenzare la classifica e il cammino delle due squadre nel campionato.

La sfida contro il Napoli arriva in un momento importante per il Como. Non solo per la classifica. Ma anche per capire quanto la squadra sia davvero pronta a inseguire fino in fondo un traguardo europeo. A parlarne è stato Nicola Nenci, intervenuto a Radio Napoli Centrale durante Un Calcio alla Radio. Secondo il giornalista, l’ambiente continua a coltivare ambizioni alte. La Conference League verrebbe comunque accolta come un risultato importante, considerando storia e dimensione del club. Però in città si guarda anche oltre. L’Europa League resta un obiettivo che accende la piazza. E c’è persino chi non ha ancora smesso di fare calcoli più pesanti.🔗 Leggi su Forzazzurri.net

© Forzazzurri.net - Como-Napoli, Nenci: “Gli azzurri troveranno una squadra sul pezzo”

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