Il Veregra Street Festival si svolgerà con 157 spettacoli e 40 artisti provenienti da vari Paesi. Prima dell'inizio ufficiale, alcune anteprime si terranno in borghi vicini. Durante il festival, le locande del centro storico offriranno un incremento dell’offerta gastronomica, con piatti e specialità differenti rispetto agli anni precedenti. La manifestazione coinvolgerà diverse location della città e dei borghi circostanti.

Quali borghi ospiteranno le anteprime del festival prima dell'inizio ufficiale?. Come cambierà l'offerta gastronomica tra le locande del centro storico?. Chi riceverà il premio Otello Sarzi per garantire lavoro invernale?. Dove si svolgeranno i dj set dopo la fine degli spettacoli?.? In Breve Anteprime a Monte Vidon Corrado il 16 giugno e Civitanova Marche il 17 giugno.. Premio Otello Sarzi per le compagnie con sei repliche a cachet invernale.. Veregra Children e attività per i piccoli dal 14 al 16 giugno.. Dj set notturni dalle 00:00 alle 03:00 nei giorni 19 e 20 giugno.. Il Veregra Street Festival si prepara al debutto con 157 spettacoli e una rete di borghi tra Montegranaro e Monte Vidon Corrado. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Veregra Street Festival: 157 spettacoli e 40 artisti da tutto il mondo

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