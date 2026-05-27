Giocolieri da tutto il mondo arrivano a Bolsena | parate spettacoli e laboratori per famiglie

Da 29 maggio a 2 giugno, Bolsena accoglie la quinta edizione della Convention internazionale di giocoleria, organizzata dall’associazione Il Circo Verde. L’evento prevede parate, spettacoli e laboratori rivolti alle famiglie, attirando giocolieri da diversi paesi. La manifestazione si svolge nel centro della città e coinvolge partecipanti di varie nazionalità, con attività aperte al pubblico durante tutto il periodo.

Dal 29 maggio al 2 giugno Bolsena ospita la quinta edizione della Convention internazionale di giocoleria, organizzata dall'associazione Il Circo verde. Tutti gli eventi in programma sono gratuiti. La manifestazione, che si tiene nel palazzetto dello sport e nella circostante area, prevede poi. 🔗 Leggi su Viterbotoday.it

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