Meya Meya Festival dal 21 al 24 maggio spettacoli e incontri con artisti provenienti da tutto il mondo | il programma

Da livornotoday.it 20 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Dal 21 al 24 maggio si terrà a Livorno la settima edizione del Meya Meya – Raqs Festival, organizzato dal Cesdi – Centro Servizi Donne Immigrate APS. La manifestazione prevede spettacoli e incontri con artisti provenienti da diversi paesi. Il festival è supportato da volontari, associazioni e altre realtà locali. L’evento si svolge in vari luoghi della città e coinvolge diverse discipline artistiche legate alla danza e alle arti performative. La manifestazione rappresenta un appuntamento stabile nel calendario culturale di Livorno.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Dal 21 al 24 maggio torna a Livorno il Meya Meya – Raqs Festival. Giunto alla sua settima edizione e organizzato dal Cesdi – Centro Servizi Donne Immigrate APS, con il sostegno di volontari, associazioni e realtà del territorio, la manifestazione si conferma come uno degli appuntamenti più. 🔗 Leggi su Livornotoday.it

?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

GOSSIP: CIAMY DELLO SNACK CLUB HA SCOPERTO CHE MI STO FIDANZANDO CON UNA RAGAZZA E SI ARRABBIA!

Video GOSSIP: CIAMY DELLO SNACK CLUB HA SCOPERTO CHE MI STO FIDANZANDO CON UNA RAGAZZA E SI ARRABBIA!

Sullo stesso argomento

Leggi anche: Far East Film Festival, 75 film in programma dal 24 aprile al 2 maggio 2026

Festival di poesia: incontri, spettacoli teatrali e concerti nel programma della quinta edizioneIncontri, spettacoli teatrali, concerti tratti da poesie performance in strada e mostre.

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web