Meya Meya Festival dal 21 al 24 maggio spettacoli e incontri con artisti provenienti da tutto il mondo | il programma

Dal 21 al 24 maggio si terrà a Livorno la settima edizione del Meya Meya – Raqs Festival, organizzato dal Cesdi – Centro Servizi Donne Immigrate APS. La manifestazione prevede spettacoli e incontri con artisti provenienti da diversi paesi. Il festival è supportato da volontari, associazioni e altre realtà locali. L’evento si svolge in vari luoghi della città e coinvolge diverse discipline artistiche legate alla danza e alle arti performative. La manifestazione rappresenta un appuntamento stabile nel calendario culturale di Livorno.

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