Un 24enne ha colpito con un pugno un carabiniere davanti alla caserma a Venturina. L'uomo è stato subito arrestato. La scena si è svolta nel pomeriggio, davanti all’ingresso della caserma, dove il militare ha riportato una ferita al volto. Sul posto sono intervenuti altri agenti e i sanitari. Il giovane è stato portato in caserma e poi in tribunale. La vicenda è ancora in fase di approfondimento.

VENTURINA (LIVORNO) – Nuovo caso di violenza in Toscana nei confronti dei rappresentanti delle forze dell’ordine. Un carabiniere in servizio presso la caserma di Venturina Terme, in provincia di Livorno, è stato aggredito da un uomo di 24 anni che avrebbe dovuto sottoporsi all’obbligo di firma. L’uomo, di origine marocchina e con precedenti, è stato arrestato ieri sera, 9 giugno 2026, in flagranza dei reati di resistenza e lesioni a pubblico ufficiale. Il 24enne, presentatosi in caserma per adempiere all’obbligo impostogli dal giudice nell’ambito di un pregresso procedimento penale, ha da subito palesato un atteggiamento molesto, verosimilmente dovuto all’abuso di sostanze alcoliche. 🔗 Leggi su Firenzepost.it

© Firenzepost.it - Venturina: prende a pugni carabiniere davanti alla caserma, arrestato 24enne

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