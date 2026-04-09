Prende a pugni un carabiniere poi lo investe e fugge | arrestato dopo tre settimane un 28enne

Un uomo di 28 anni è stato arrestato dopo aver colpito un carabiniere con un pugno al volto, averlo investito con il proprio furgone e successivamente aver tentato di allontanarsi. L’episodio si è verificato circa tre settimane fa, e le forze dell’ordine sono riuscite a identificare e fermare il sospetto solo recentemente. L’uomo è ora a disposizione dell’autorità giudiziaria.

Prima ho colpito un carabiniere con un pugno al volto, poi l'ha investito con il furgone ed è fuggito. Dopo tre settimane, i militari hanno individuato l'autore dell'aggressione e l'hanno arrestato: si tratta di un 28enne proveniente dalla provincia di Milano, che ora si trova ai domiciliari. Il. 🔗 Leggi su Milanotoday.it

Ruba all'Esselunga, poi prende a schiaffi e pugni l'addetto alla sicurezza: 28enne arrestato per rapinaPrima hanno tentato di rubare alcune bottiglie di superalcolici poi hanno preso due bibite, hanno forzato il cancelletto delle casse automatiche.

Padova, prende a pugni in volto una donna poi ferisce tre agenti: arrestatoHa preso a calci e pugni in volto una donna e poi ha aggredito un gruppo di agenti che stavano tentando di fermarlo, ferendone tre.

FUGGE ALL’ALT DEI CARABINIERI, INSEGUITO ED ARRESTATO UNO STRANIERO | 14/03/2026

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Un gruppo capitanato da Nicolò Battistin si prende a cuore il recupero degli spazi sportivi abbandonati: chi si occupa delle attrezzature, chi dei rapporti con il Comune, chi della manutenzione. Un sogno: il modello dei playground newyorchesi - facebook.com facebook

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