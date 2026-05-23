Il sovrintendente del teatro ha dichiarato che, dopo un anno alla guida, la gestione ha portato a indicatori positivi. Ha anche affermato che, riguardo a una determinata scelta artistica, non rifarebbe la stessa decisione. La sua analisi si concentra sui risultati complessivi, senza entrare in dettagli specifici sulle singole iniziative o criticità affrontate durante il periodo.

Sovrintendente Nicola Colabianchi, un anno non facile alla guida della Fenice. Qual è il bilancio? «Per quanto riguarda il teatro, abbiamo tutti indicatori positivi. Abbiamo chiuso i conti in attivo di 88mila euro per il quindicesimo anno consecutivo, programmato una stagione, fatto 21 concorsi con 19 assunzioni. Direi che non possiamo che essere soddisfatti. Teniamo conto che al mio arrivo abbiamo trovato una situazione di scioperi e proteste per le vicende contrattuali, situazioni che sono state affrontate e risolte». Un anno però anche intenso e burrascoso, dove hanno tenuto banco il “caso Venezi” e le contestazione per la sua nomina. Intanto, come sente il rapporto con la città e con il pubblico? «Come ha detto qualcuno se la Scala è il salotto di Milano, la Fenice è la casa dei veneziani. 🔗 Leggi su Ilgazzettino.it

© Ilgazzettino.it - Fenice, Colabianchi: «Venezi? Scelta che non rifarei»

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