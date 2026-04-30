Un nuovo fronte si apre nel mondo della musica e della politica in Italia, con gli orchestrali del Teatro La Fenice di Venezia che chiedono le dimissioni di un dirigente dopo le contestazioni avvenute nel teatro veneziano. La richiesta arriva pochi giorni dopo un episodio simile a Colabianchi, alimentando le tensioni tra le parti coinvolte. La vicenda coinvolge anche le autorità competenti, che stanno seguendo da vicino gli sviluppi.

Dopo il licenziamento della direttrice d’orchestraBeatrice Venezi, alTeatro La Fenicenon si placa il clima di tensione. Prosegue infatti lostato di agitazionedegli orchestrali, accompagnato da una crescente sfiducia nei confronti del sovrintendenteNicola Colabianchi,di cui i dipendenti della fondazione chiedono apertamente ledimissioni. Le richieste di dimissioni rivolte aColabianchiaffondano le radici in una gestione ritenuta problematica da parte dei lavoratori. Tra gli episodi contestati, ilrifiuto di discutere la pianta organicacon le rappresentanze sindacali, interpretato come una ritorsione alle proteste che hanno attraversato il teatro negli ultimi mesi.🔗 Leggi su Ildifforme.it

© Ildifforme.it - Fenice, orchestrali in rivolta: ‘Dopo Venezi anche Colabianchi si dimetta’

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