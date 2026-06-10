Beatrice Venezi ha presentato ricorso contro la risoluzione del contratto con il Teatro La Fenice, definendola un provvedimento discriminatorio. La direttrice d'orchestra ha inoltre dichiarato che non ci sono possibilità di un accordo economico con il teatro. La questione riguarda la fine della collaborazione tra Venezi e il teatro veneziano, che non è stata risolta consensualmente. La disputa legale è ora in atto.

VENEZIA - Beatrice Venezi non retrocede: la direttrice d'orchestra ha, infatti, impugnato il recesso dal rapporto di collaborazione con il Teatro La Fenice, di fatto contestando la decisione resa pubblica nelle precedenti settimane dal sovrintendente Nicola Colabianchi, che ha annunciato l’interruzione della collaborazione lavorativa per 'dichiarazioni rese dal maestro Beatrice Venezi alla stampa internazionale'. Secondo quanto riportato dall'Adnkronos, i legali della direttrice avrebbero inviato una lettera che contesta la legittimità del provvedimento nella tarda serata di ieri, martedì 9 giugno. La lettera e le motivazioni La direttrice d'orchestra ribadisce la volontà di proseguire l'attività professionale prevista dal contratto sottoscritto tra le parti. 🔗 Leggi su Ilgazzettino.it

© Ilgazzettino.it - Venezi impugna la risoluzione del contratto con La Fenice: «Provvedimento discriminatorio». Colabianchi: «Esclusa la possibilità di un accordo economico»

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Fenice, Beatrice Venezi impugna la risoluzione del contratto: “Provvedimento illegittimo e discriminatorio”Beatrice Venezi ha presentato ricorso contro la risoluzione del suo contratto con la Fenice, definendola illegittima e discriminatoria.

Beatrice Venezi impugna la risoluzione del contratto con La Fenice: “Nulla e discriminatoria”Beatrice Venezi ha inviato una lettera alla Fondazione La Fenice di Venezia per contestare la risoluzione del contratto che la vedeva come futura...

Temi più discussi: Nove allevatori per un nuovo futuro del cavallo siciliano nello sport; Siracusa, sub morto in mare durante una seduta di immersioni; Rai, il dg Sergio: Il patrimonio dell’azienda dovrà produrre valore per i cittadini; La Filarmonica in piazza Duomo: cinquemila posti a sedere e la star del piano Hayato Sumino.

Beatrice Venezi impugna la risoluzione del contratto con La Fenice: Illegittima e discriminatoria. La direttrice d’orchestra contesta la decisione annunciata dal sovrintendente Colabianchi e si dichiara pronta a proseguire il rapporto professionale fino al 2030. x.com

Beatrice Venezi impugna la risoluzione contratto con La Fenice: Nulla e discriminatoriaCon una lettera inviata alla Fondazione La Fenice di Venezia la direttrice d'orchestra Beatrice Venezi ha impugnato la decisione con cui è stato interrotto ... lapresse.it

Beatrice Venezi impugna il licenziamento dalla Fenice: Risoluzione del contratto nulla e discriminatoriaLa direttrice d'orchestara Beatrice Venezi ha formalmente impugnato il recesso dal rapporto di collaborazione con il Teatro La Fenice ... quotidiano.net