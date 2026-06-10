Beatrice Venezi ha presentato ricorso contro la risoluzione del suo contratto con la Fenice, definendola illegittima e discriminatoria. La direttrice d’orchestra ha contestato il provvedimento, ritenendolo non conforme alle normative vigenti. La disputa riguarda il rapporto tra Venezi e la Fondazione lirico-sinfonica del teatro veneziano. La questione si apre ora in ambito legale, con un procedimento in corso per chiarire la validità della risoluzione.

Si apre un nuovo fronte legale nel mondo della musica classica italiana, con al centro il rapporto tra la direttrice d’orchestra Beatrice Venezi e la Fondazione lirico-sinfonica del Teatro La Fenice di Venezia. La musicista ha infatti formalmente contestato il recesso comunicato nelle scorse settimane dalla direzione del teatro, avviando un’azione di impugnazione attraverso i propri legali. La vicenda riguarda la decisione resa pubblica il 26 aprile dal sovrintendente Nicola Colabianchi, che aveva annunciato l’interruzione della collaborazione professionale, motivandola con presunte dichiarazioni attribuite alla direttrice e ritenute lesive dell’immagine della Fondazione. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

Segui gli aggiornamenti su Beatrice.

© Thesocialpost.it - Fenice, Beatrice Venezi impugna la risoluzione del contratto: “Provvedimento illegittimo e discriminatorio”

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Beatrice Venezi, guerra legale a La Fenice: "Licenziamento nullo e discriminatorio"Beatrice Venezi ha presentato un ricorso contro il licenziamento da parte del Teatro La Fenice, sostenendo che il recesso sia nullo e discriminatorio.

Beatrice Venezi, il contratto alla Fenice è un caso. «Il teatro rifiuta di comunicarlo»Beatrice Venezi sarà la nuova direttrice musicale del Teatro La Fenice, con un incarico che partirà da ottobre 2026.

Temi più discussi: Proteste a Belfast, evacuato un edificio in fiamme; Meluso: Tutta la vita Silvio Baldini. Un grande uomo. E poi come allenatore è sempre stato...; Fenice, Beatrice Venezi impugna la risoluzione del contratto: Provvedimento nullo e discriminatorio; Salario giusto, l’anticipazione forfettaria sale al 50%. Ma niente arretrati.

La direttrice d'orchestra Beatrice Venezi ha formalmente impugnato il recesso dal rapporto di collaborazione con il Teatro La Fenice, contestando la decisione resa pubblica e ribadendo la volontà di proseguire regolarmente l'attività professionale prevista dal x.com

Beatrice Venezi impugna il recesso della Fenice e chiede il reintegro, l’avvocato: Danneggiata, ha perso occasioniBeatrice Venezi ha impugnato il recesso della nomina da parte del teatro La Fenice di Venezia come direttore artistico, incarico che avrebbe dovuto prendere da ottobre 2026. Tramite gli avvocati Franc ... fanpage.it

Beatrice Venezi impugna il licenziamento dalla Fenice: Risoluzione del contratto nulla e discriminatoriaLa direttrice d'orchestara Beatrice Venezi ha formalmente impugnato il recesso dal rapporto di collaborazione con il Teatro La Fenice ... quotidiano.net