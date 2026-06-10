Beatrice Venezi ha inviato una lettera alla Fondazione La Fenice di Venezia per contestare la risoluzione del contratto che la vedeva come futura direttrice musicale del teatro. La direttrice d’orchestra ha dichiarato che la decisione è nulla e discriminatoria. La comunicazione riguarda la fine del rapporto di collaborazione tra Venezi e il teatro, senza ulteriori dettagli sui motivi o sui passaggi successivi.

Con una lettera inviata alla Fondazione La Fenice di Venezia la direttrice d’orchestra Beatrice Venezi ha impugnato la decisione con cui è stato interrotto il rapporto di collaborazione con il teatro di Venezia, di cui sarebbe dovuto diventare direttore musicale. Nella pec sottoscritta da Venezi e dai suoi legali Maria Cristina Lanero e Francesco Andretta, e di cui LaPresse ha potuto prendere visione, la direttrice d’orchestra ricorda di aver appreso dai media nazionali le dichiarazioni con cui il sovrintendente Nicola Colabianchi “in rappresentanza organica della Fondazione Teatro ‘La Fenice’ di Venezia ha dichiarato, manifestandone la precisa volontà, di non voler proseguire il rapporto di lavoro costituito con contratto di collaborazione coordinata e continuativa, decorrente dal 01. 🔗 Leggi su Lapresse.it

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© Lapresse.it - Beatrice Venezi impugna la risoluzione del contratto con La Fenice: “Nulla e discriminatoria”

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