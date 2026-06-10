La gestione di Venezia contro La Fenice si è trasformata in una disputa legale dopo che la direttrice ha contestato il recesso, rivendicando il contratto fino al 2030. La controparte ha risposto che la questione sarà affrontata in sede legale e che non ci sono preoccupazioni. La disputa riguarda la validità del recesso e l’interpretazione del contratto in essere. La controversia si svolge ora nelle aule di tribunale.

Roma - La direttrice contesta il recesso e rivendica il contratto fino al 2030. Colabianchi replica: “Siamo sereni, risponderanno gli avvocati”. Il confronto tra Beatrice Venezi e il Teatro La Fenice entra ufficialmente sul terreno legale. La direttrice d’orchestra ha impugnato il recesso dal rapporto di collaborazione comunicato nelle scorse settimane dalla fondazione lirico-sinfonica veneziana, contestando la decisione assunta dal sovrintendente Nicola Colabianchi. La notizia, riportata da Repubblica.it e ripresa da diverse testate, arriva alla vigilia della presentazione della stagione 20262027 del teatro. Attraverso una Pec inviata alla Fondazione, i legali di Venezi definiscono il provvedimento “nullo, illegittimo, inefficace e discriminatorio”. 🔗 Leggi su Abruzzo24ore.tv

© Abruzzo24ore.tv - Venezi contro La Fenice: il caso esplode, ora decide la battaglia legale

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