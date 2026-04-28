La relazione tra la direttrice d’orchestra e il Teatro La Fenice si è conclusa con una causa legale. La disputa riguarda il licenziamento della dirigente e le condizioni del suo contratto. La questione è finita in tribunale, dove sono stati presentati documenti e testimonianze di entrambe le parti. La vicenda ha attirato l’attenzione del pubblico e dei media, che seguono gli sviluppi della vicenda legale.

La rottura tra Beatrice Venezi e il Teatro La Fenice rischia di sfociare in una vera e propria battaglia legale, con profili che intrecciano diritto del lavoro, tutela dell'immagine professionale e validità contrattuale: su quest'ultimo punto - a quanto apprende l'Adnkronos - il precontratto sarebbe stato firmato dalla Direttrice d'orchestra ma non controfirmato dal Sovrintendente Nicola Colabianchi. Venezi, che avrebbe dovuto entrare in carica come direttrice musicale della Fenice di Venezia il prossimo 1 ottobre, sta contattando un pool di avvocati specializzati per valutare i margini di impugnazione del provvedimento che ha portato alla risoluzione del rapporto per agire contro la Fondazione lirico-sinfonica veneziana.🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Venezi e La Fenice in tribunale: battaglia legale su licenziamento e contratto

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