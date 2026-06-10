Beatrice Venezi ha presentato un ricorso contro il licenziamento da parte del Teatro La Fenice, sostenendo che il recesso sia nullo e discriminatorio. La musicista ha contestato la decisione, ritenendo che non fosse conforme alle norme contrattuali e che ci fossero elementi discriminatori nel suo allontanamento. La questione è ora oggetto di procedimento legale.

Beatrice Venezi ha formalmente impugnato il recesso dal rapporto di collaborazione con il Teatro La Fenice. La direttrice d'orchestra era stata licenziata dopo un'intervista rilasciata da Venezi al quotidiano argentino La Nación. Ora però Venezi si è rivolta agli avvocati contestando la decisione resa pubblica nelle scorse settimane e ribadendo la volontà di proseguire regolarmente l'attività professionale prevista dal contratto sottoscritto tra le parti. Secondo quanto si legge nella lettera inviata dai legali della musicista alla Fondazione lirico-sinfonica veneziana, di cui l' Adnkronos ha preso visione, Venezi sarebbe venuta a.... 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

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© Liberoquotidiano.it - Beatrice Venezi, guerra legale a La Fenice: "Licenziamento nullo e discriminatorio"

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ULTIM'ORA BEATRICE VENEZI LICENZIATA DAL TEATRO LA FENICE DOPO LE SUE GRAVI DICHIARAZIONI

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