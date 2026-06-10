Nel Veneto, nel 2026, 25 comuni montani più fragili riceveranno un totale di 250 mila euro. I fondi saranno destinati a migliorare i servizi locali, anche attraverso interventi specifici di sostegno alle comunità. Non sono stati ancora resi noti i nomi dei comuni beneficiari né i dettagli precisi sull’utilizzo delle risorse. La ripartizione mira a sostenere le aree più vulnerabili, ma le modalità di impiego saranno definite nei prossimi mesi.

? Domande chiave? In Breve La Giunta regionale approva 250 mila euro per i Comuni montani più fragili del Veneto. La Giunta regionale del Veneto ha stanziato complessivamente 250 mila euro per sostenere i Comuni montani che affrontano le maggiori difficoltà nel 2026. Il provvedimento, approvato mercoledì 10 giugno, stabilisce i criteri per distribuire queste risorse tra le realtà territoriali più svantaggiate. L’obiettivo principale è garantire il funzionamento degli enti locali e la continuità dei servizi essenziali per i cittadini che vivono nelle zone alte della nostra regione. Le risorse finanziarie sono destinate a coprire spese concrete e quotidiane. Tra le voci di spesa prioritarie figurano i servizi sociali e il trasporto scolastico, fondamentali per le famiglie. I fondi serviranno anche per la manutenzione delle strade comunali, lo sgombero della neve e il riscaldamento degli edifici pubblici, comprese le scuole. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Veneto: fondi per i servizi dei 25 Comuni montani più fragili

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FUSIONE DEI COMUNI IN VENETO - INCENTIVI MAGGIORI PER CHI DEDICE DI FARLO

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