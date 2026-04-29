Veneto fondi per i piccoli comuni | via alla sfida delle fusioni

La Regione Veneto ha approvato un finanziamento di 80 mila euro destinato a studi di fusione tra 130 comuni con meno di 10 mila abitanti. L’obiettivo è valutare le possibilità di unire alcune di queste amministrazioni per migliorare l’efficienza dei servizi pubblici. La decisione riguarda principalmente i piccoli centri, che avranno tempo fino a una certa data per presentare le proposte di collaborazione.

? Cosa sapere La Regione Veneto stanzia 80 mila euro per studi di fusione tra 130 comuni.. I piccoli centri sotto i 10.000 abitanti hanno tempo fino al 31 luglio 2026.. A Venezia, l’assessore Zecchinato ha stanziato 80 mila euro per finanziare gli studi di fattibilità sulle fusioni tra enti locali, dando il via a un percorso che coinvolgerà i 130 Comuni veneti con meno di 10.000 abitanti. Il provvedimento approvato dalla Regione punta a ridurre la frammentazione del territorio, cercando di migliorare la qualità dei servizi pubblici attraverso un riordino istituzionale più efficace. La misura mira a fornire agli amministratori strumenti strategici per rafforzare la capacità gestionale delle zone locali, proteggendo però le identità dei singoli centri.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Veneto, fondi per i piccoli comuni: via alla sfida delle fusioni Macfrut 2026 - Intervista a: Maretti, Battelli, Baruzzi, Cristiani Notizie correlate Il Salento alla sfida di Roma, progetti dei piccoli comuni contro lo spopolamentoAl via il 19 e 20 febbraio l’appuntamento nazionale Anci: i sindaci della provincia di Lecce presentano l’agenda per fermare l’erosione demografica,... Multe stradali e incassi: Verona seconda per volume in Veneto, tra i piccoli Comuni spicca Torri del BenacoNel 2025 i proventi derivanti da multe e sanzioni stradali nei capoluoghi di provincia del Veneto avrebbero sfiorato gli 82 milioni di euro, segnando... Panoramica sull’argomento Temi più discussi: Bando Imprenditoria Femminile Veneto 2025; Voucher turismo 4.0 Veneto: via al fondo perduto per b&b e alberghi; Dal Veneto nuovi fondi alle scuole per ampliare l’offerta: via libera al bando da 350 mila euro; Veneto, riordino delle IPA: nuovi fondi per i territori e le aree montane. Enti locali, Veneto: via libera ai fondi per studi su fusioniVenezia, 29 apr. (askanews) – Con l’approvazione di questo provvedimento, la Regione rilancia il proprio impegno nel percorso di riordino territoriale, riducendo la frammentazione istituzionale e mig ... askanews.it Veneto, riordino delle IPA: nuovi fondi per i territori e le aree montaneLa Regione ha previsto uno stanziamento complessivo di 2,5 milioni di euro per i prossimi tre anni, destinato a sostenere progetti di sviluppo locale e rafforzare il ruolo delle intese territoriali ... rainews.it Azienda RICERCA ASSICURAZIONE E CONTROLLO QUALITA' Luogo: NOVENTA DI PIAVE, Veneto , VE Continua a leggere: https://www.manpower.it/it/annuncio-lavoro/food-e-beverage/controllo-qualit/assicurazione-e-controllo-qualita-/998310 - facebook.com facebook Che tempo farà sul #Veneto nelle prossime ore ce lo dice Giuseppe Mucci di Rai #Meteo #29aprile #IoSeguoTgr @TgrRai x.com