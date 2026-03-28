A Ravenna si stanno definendo le composizioni delle classi per l’anno scolastico successivo, con un calo degli iscritti rispetto agli anni precedenti. Nonostante questa diminuzione, cresce la domanda di servizi di tempo pieno, portando alla possibilità di introdurre la prima classe pluriclasse nella città. Comune e istituti scolastici stanno lavorando per completare le assegnazioni delle classi in queste settimane.

In queste settimane Comune e scuole di Ravenna stanno cercando di portare a conclusione le formazioni delle classi per il prossimo anno scolastico. Un processo più complesso di quanto si possa credere perché, oltre al numero di iscritti effettivi per ogni istituto, si devono fare i conti anche con le richieste delle famiglie: a partire dalla scelta fra tempo pieno e tempo modulo. Quindi mentre ci si trova a far fronte con un calo costante del numero di studenti, allo stesso tempo diventa più ostica anche la formazione delle classi Una condizione che finisce spesso per creare situazioni spiacevoli, come accaduto anche recentemente in una scuola di Bagnacavallo, e sulla quale non bastano le scelte del Comune e dei singoli istituti comprensivi. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it

© Ravennatoday.it - Alunni in calo, ma sempre più richieste di tempo pieno: e per Ravenna potrebbe arrivare la prima "pluriclasse"

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