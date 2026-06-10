Questa mattina in un'azienda di logistica di Varese, cinque dipendenti sono rimasti ustionati e intossicati dopo che da un pacco è fuoriuscita una sostanza tossica. I lavoratori sono stati soccorsi sul posto e trasportati in ospedale. L'intervento dei vigili del fuoco ha riguardato la gestione della sostanza e la messa in sicurezza dell'area. Non sono stati segnalati altri feriti o danni strutturali. Le autorità stanno indagando sulle cause dell'incidente.

Varese, 10 giugno 2026 – Allarme rosso questa mattina in un’azienda di logistica di via Per Schianno a Varese: attorno alle 11,30 i vigili del fuoco sono intervenuti presso lo stabilimento di un vettore di logistica, per la presenza di una sostanza tossica rilasciata in forma liquida da un collo danneggiato, che ha intossicato e ustionato cinque dei lavoratori presenti. Il personale giunto in posto ha provveduto a far evacuare l’immobile per consentire le successive operazioni di messa in sicurezza del plico e del suo contenuto. Scatta la bonifica . Sul posto è confluita una squadra Nbcr (Nucleare Batteriologico Chimico Radiologico) di Varese che ha provveduto a una prima zonizzazione delle aree esposte a rischio volta a identificare le aree da evacuare. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

Segui gli aggiornamenti su Varese.

© Ilgiorno.it - Varese, allarme in un’azienda di logistica: da un pacco esce una sostanza tossica, 5 dipendenti ustionati e intossicati

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Cos’è la ricina e perché è considerata una sostanza altamente tossicaRecentemente si è parlato molto di ricina in relazione a un episodio verificatosi a Campobasso.

Giornata nera sul lavoro. Incidenti in un’azienda e nella logistica: due dipendenti ricoveratiDue incidenti sul lavoro si sono verificati ieri in provincia di Pavia, coinvolgendo due dipendenti.

Temi più discussi: Allarme per un sospetto caso di Ebola a Cagliari, paziente in ospedale; Sicurezza del territorio e fiumi puliti: il grido d’allarme che arriva da Brenta; Sara Vetrano travolta e uccisa da un'auto a 16 anni: il padre si sdraia sull'asfalto accanto a lei. La processione silenziosa dei compagni; Dramma a Maccagno, auto travolge 5 amici: morta 17enne, 4 feriti gravi.

Varese, allarme in un’azienda di logistica: da un pacco esce una sostanza tossica, 5 dipendenti ustionati e intossicatiIntervengono le squadre specializzate dei vigili del fuoco e il personale di Ats: è stato necessario evacuare l’edificio e allontanare da un edicio vicino 12 persone. Ecco cos’è successo ... ilgiorno.it

ragazzi un amica di mia mamma si é comprata una macchina nuova e vuole togliersi questa lha proposta a mia mamma che attualmente sta senza auto gli ha chiesto 1000 euro e ha 140mila km dice che non ha nessun tipo di problema che dovrebbe fare sec reddit

Donna cade in un’area impervia a Ferrera di Varese, mobilitati soccorso alpino ed elicotteroLe manovre necessarie per raggiungere e mettere in sicurezza la donna hanno comportato la temporanea chiusura dell’accesso all’area interessata (foto d'archivio) ... laprovinciadivarese.it