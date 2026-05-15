Cos’è la ricina e perché è considerata una sostanza altamente tossica

Da novella2000.it 15 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Recentemente si è parlato molto di ricina in relazione a un episodio verificatosi a Campobasso. La ricina è una sostanza nota per la sua altissima tossicità, spesso al centro di discussioni legate alla sicurezza e alla criminalità. Viene prodotta da semi di una pianta comunemente coltivata, ma può essere utilizzata anche in modo illecito. La sua presenza in un fatto di cronaca ha portato all’attenzione delle autorità e dei media il suo ruolo e le eventuali implicazioni legali.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Ultimamente si parla molto della ricina per via di un fatto di cronaca accaduto a Campobasso. Scopriamo di cosa si tratta. La ricina è una sostanza altamente tossica e pericolosa, un veleno per cui non c’è antidoto. Se ne è parlato recentemente a causa di un caso di cronaca: la morte di una donna e di sua figlia a Campobasso, causata proprio da questo veleno. La ricina è un ingrediente tristemente noto nei casi di cronaca e nelle serie tv “crime”. Un veleno potente che durante la Guerra Fredda è stato studiato a lungo come possibile agente di armi biologiche di massa. Si tratta di una fitotossina, proteina tossica di origine vegetale che viene estratta dai semi della pianta di ricino, molto diffusa anche nei climi mediterranei. 🔗 Leggi su Novella2000.it

cos8217232 la ricina e perch233 232 considerata una sostanza altamente tossica
© Novella2000.it - Cos’è la ricina e perché è considerata una sostanza altamente tossica
?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Sullo stesso argomento

Leggi anche: Madre e figlia avvelenate con la ricina a Campobasso: la sostanza tossica era stata descritta in una nota serie tv

Leggi anche: Cos’è la ricina, la sostanza letale al centro del caso di Campobasso

Ricina, cos'è e perché è letale: il veleno del caso madre e figlia uccise in MoliseLa ricina è una delle sostanze naturali più tossiche conosciute. Si tratta di una fitotossina, una proteina di origine vegetale estratta dai semi della pianta di ricino, spesso presente nei giardini ... tg.la7.it

La ricina: che cos’è e perché è così pericolosaUna tossina naturale dietro la morte di madre e figlia: quando raggiunge le cellule del corpo, le manda in tilt. E non esiste un antidoto ... repubblica.it

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web