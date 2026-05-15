Recentemente si è parlato molto di ricina in relazione a un episodio verificatosi a Campobasso. La ricina è una sostanza nota per la sua altissima tossicità, spesso al centro di discussioni legate alla sicurezza e alla criminalità. Viene prodotta da semi di una pianta comunemente coltivata, ma può essere utilizzata anche in modo illecito. La sua presenza in un fatto di cronaca ha portato all’attenzione delle autorità e dei media il suo ruolo e le eventuali implicazioni legali.

Ultimamente si parla molto della ricina per via di un fatto di cronaca accaduto a Campobasso. Scopriamo di cosa si tratta. La ricina è una sostanza altamente tossica e pericolosa, un veleno per cui non c’è antidoto. Se ne è parlato recentemente a causa di un caso di cronaca: la morte di una donna e di sua figlia a Campobasso, causata proprio da questo veleno. La ricina è un ingrediente tristemente noto nei casi di cronaca e nelle serie tv “crime”. Un veleno potente che durante la Guerra Fredda è stato studiato a lungo come possibile agente di armi biologiche di massa. Si tratta di una fitotossina, proteina tossica di origine vegetale che viene estratta dai semi della pianta di ricino, molto diffusa anche nei climi mediterranei. 🔗 Leggi su Novella2000.it

© Novella2000.it - Cos’è la ricina e perché è considerata una sostanza altamente tossica

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