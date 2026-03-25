Due incidenti sul lavoro si sono verificati ieri in provincia di Pavia, coinvolgendo due dipendenti. Il primo si è verificato a Lungavilla, il secondo ad Arena Po. Entrambi i lavoratori sono stati trasportati in ospedale per le ferite riportate. Con questi, salgono a tre i casi gravi di incidenti sul lavoro registrati nella regione ieri.

Prima a Lungavilla, poi ad Arena Po. Due incidenti sul lavoro, sui tre gravi registrati ieri in Lombardia, sono successi in provincia di Pavia. Poco prima delle 12, alla Bernardi Impianti di Lungavilla, un operaio di 40 anni, mentre lavorava al tornio, ha riportato gravi conseguenze al braccio sinistro, trasportato con l’elisoccorso all’ospedale San Gerardo di Monza. Il dipendente dell’azienda specializzata nella progettazione, realizzazione e installazione di impianti per la produzione di asfalto, non è in pericolo di vita, ma la gravità delle conseguenze, se saranno purtroppo permanenti o se invece riuscirà ad essere ripristinata la funzionalità completa, dovrà essere valutata all’esito degli accertamenti clinici in ospedale e dei necessari interventi, in un percorso che comunque si preannuncia lungo e complesso. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Giornata nera sul lavoro. Incidenti in un’azienda e nella logistica: due dipendenti ricoverati

Articoli correlati

Leggi anche: Incidenti sul lavoro, il Lazio maglia nera. Latina segna un +2%

Due morti sul lavoro in Sardegna: due incidenti in poche ore nel Nuorese e CagliaritanoUn anziano è deceduto dopo essere stato schiacciato da un camion nelle campagne di Lanusei, nel Nuorese.

Tutti gli aggiornamenti su Giornata nera

Temi più discussi: Giornata nera sul lavoro. Incidenti in un’azienda e nella logistica: due dipendenti ricoverati; Precipita per 5 metri mentre installa un condizionatore, grave operaio; Tamponi-boom, tre morti e un'altra giornata nera: ora spunta l'ipotesi Fiera; Volkswagen in der Existenzkrise: Gewinnhalbierung, 50.000 Jobverluste und eine VW-Führung, das sich standhaft im Sattel hält - Xpert.Digital.

Giornata nera sul lavoro. Incidenti in un’azienda e nella logistica: due dipendenti ricoveratiA Lungavilla ferito al braccio un quarantenne che stava operando al tornio. Ad Arena Po un autista è caduto dalla bisarca durante le operazioni di carico. ilgiorno.it

Quattro morti sul lavoro nelle ultime 24 oreUn’altra giornata nera per gli incidenti sul lavoro, con quattro vittime: due a Pallagorio, in provincia di Crotone; le altre a Ceccano (Frosinone) e a Pozzallo (Ragusa). I due morti nel Crotonese ... ilsole24ore.com

VIRTUS BOLOGNA: CHE TONFO! Sconfitta pesante al PalaBigi per le VNere, che affondano anche a -24 dopo aver iniziato la partita con un primo periodo da 20-25. Ma è una giornata nera per la squadra di Ivanovic che si ferma anche in campionato. FIN - facebook.com facebook