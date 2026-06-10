Negli ultimi giorni si discute molto del generale Roberto Vannacci, grazie a sondaggi favorevoli e all’aumento di partecipanti alle sue iniziative pubbliche. Inoltre, si registra un incremento di parlamentari del centrodestra che scelgono di passare a Futuro nazionale, abbandonando i partiti tradizionali come la Lega. La sua popolarità e le sue mosse sembrano influenzare gli equilibri politici, senza però rappresentare un problema diretto per la destra liberale.

In questi giorni si parla molto del generale Roberto Vannacci, per i sondaggi sempre più incoraggianti, per il successo di pubblico delle sue iniziative e per il crescente numero di parlamentari che abbandonano i partiti del centrodestra, specialmente la Lega, per passare con Futuro nazionale. Si dice che il centrodestra si trovi ora in grave difficoltà: tenerlo fuori significherebbe rinunciare a un pacchetto di voti che i sondaggi cominciano valutare piuttosto consistente, e in crescita; riaccoglierlo dentro, potrebbe significare perderne altrettanti al centro, oltre a creare ovvi problemi agli alleati, e anzitutto alla Lega da cui è uscito con una scissione a freddo, poco dopo esservi entrato (ed essere stato eletto parlamentare europeo, e pure vicesegretario del partito). 🔗 Leggi su Linkiesta.it

© Linkiesta.it - Vannacci non è un problema per la destra liberale

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