Durante una puntata di Otto e Mezzo, Lilli Gruber ha chiesto se la sinistra sia in grado di gestire la vittoria del No al referendum, mentre un esponente del centrosinistra ha risposto con un balbettio. La discussione si è concentrata sull’atteggiamento dei sostenitori del fronte del No e sulle reazioni interne al partito di centrosinistra dopo il risultato referendario.

La festa grande per la vittoria del No al referendum rischia di sfociare nel delirio di onnipotenza a sinistra. Lo specchio fedele dell’euforia che si respira da quelle parti è Otto e mezzo, su La7. Lunedì sera, dopo il successo nelle urne, il santo protettore di tutte le toghe (rosse) Marco Travaglio non è riuscito a nascondere il ghigno di soddisfazione. Pier Luigi Bersani, martedì sera, ha fatto addirittura di meglio (o peggio) lanciandosi in profezie ardite e pericolose, tanto da indispettire a un certo punto persino Lilli Gruber. Ringalluzzito dal verdetto dei seggi, l’ex segretario del Partito Democratico sembra aver messo già nel mirino Palazzo Chigi, sebbene la legittima inquilina Giorgia Meloni da mesi ripeta che rimarrà al suo posto. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

© Liberoquotidiano.it - Otto e Mezzo, Lilli Gruber attacca: "La sinistra lo sa fare?". Bersani balbetta

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Nella puntata di ieri, @OttoemezzoTW raggiunge il 13,1% di share, record storico per il programma. Grazie a Lilli Gruber e a tutta la sua squadra per il lavoro prezioso che hanno fatto e che fanno, per tenere sempre alti i valori della democrazia e della libera in x.com