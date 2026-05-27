Gian Marco Centinaio e Roberto Vannacci hanno avuto un confronto pubblico con scambi di critiche. Vannacci ha rivolto un attacco a Centinaio, che ha risposto chiedendo se fosse lui o la sinistra il vero avversario. Il dialogo si è svolto attraverso dichiarazioni pubbliche, senza ulteriori dettagli su altri partecipanti o eventi correlati. La discussione si è concentrata sui toni e sui contenuti delle rispettive affermazioni.

Botta e risposta (a distanza) tra il leghista Gian Marco Centinaio e Roberto Vannacci. Lo scontro lo cerca il leader di Futuro nazionale, che in tarda serata pubblica un post sui social con la scritta “alle Centinaia preferiamo le Decime”, con tanto di foto in cui incrocia gli indici delle mani, alludendo alla Decima Mas. Stamattina la replica dell’ex ministro all’Agricoltura: “Ma l’avversario di Vannacci è la sinistra o sono io?”. Lo scontro, emblematico, racconta la tensione di tutto il centrodestra nei confronti del generale, dato in costante crescita nei sondaggi. Ma dietro alla lite c’è anche il caso di Vigevano. Alle Comunali del 24-25... 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Volano stracci a destra, Vannacci attacca Centinaio. E il senatore leghista replica: “Sono io o la sinistra il suo avversario?”

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