La vittoria del No al referendum è la vittoria della Costituzione del 1948: lo dicono i sondaggi post voto. Secondo Youtrend, Il 61% dei quasi 14 milioni e mezzo di elettori che hanno votato No lo hanno fatto per difendere la Carta che la riforma avrebbe stravolto. Soltanto il 31% di loro ha espresso un voto contro il governo Melon i. Il 54% degli interpellati ha risposto che Meloni deve continuare a governare. Sbaglia dunque chi attribuisce alla vittoria referendaria un significato strettamente politico e addirittura una sorta di preventiva investitura del campo largo a conquistare il governo del Paese. Guai quindi a considerare acquisiti al campo progressista i voti che hanno bocciato la riforma Nordio. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Referendum giustizia, Meloni e la destra hanno perso. Il campo progressista non ha ancora vinto

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