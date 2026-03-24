In un intervento recente, Pier Luigi Bersani ha commentato le posizioni di Giorgia Meloni, affermando che si valuterà la sua dignità in base alle sue scelte future. Meloni aveva già dichiarato fin dall'inizio che, indipendentemente dall’esito del referendum, non avrebbe ritirato le sue posizioni. La discussione si è concentrata sulla coerenza e sulla reazione politica alle decisioni prese.

Giorgia Meloni era stata fin troppo chiara sin dal principio. A prescindere dal risultato del referendum non avrebbe fatto alcun passo indietro. Ma la sinistra che forse spera in spallate e ondate anomale dopo questa vittoria del "no" comincia già col gioco sporco. E così ci pensa Pier Luigi Bersani, ospite di Lilli Gruber a Otto e Mezzo, a chiedere subito le dimissioni della premier: "Questo referendum ha già cominciato a mordere, come si vede. Delmastro avrebbe già dovuto dimettersi. Se avesse vinto il Sì sarebbe ancora lì, perché è successo solo questo, il referendum", afferma l'ex segretario del Pd. "Meloni non se la cava così - continua Bersani - perché questo referendum non è acqua fresca, è destinato ad avere influssi sul destino del Paese. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

© Liberoquotidiano.it - Otto e Mezzo, Pier Luigi Bersani infanga Meloni: "Vediamo che dignità ha"

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