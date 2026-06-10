È una «camurrìa d’indagine» quella che si presenta a Giovanna, “Vanina”, Guarrasi, vicequestore della Squadra Mobile di Catania, in «Le Terme dell’Indirizzo» (Einaudi), l’ultimo capitolo della fortunata serie nata dalla penna di Cristina Cassar Scalia, scrittrice e medico netina, la cui “creatura” è diventata una presenza familiare per il pubblico, anche grazie a una serie televisiva di successo. Una Vanina, amatissima – già da subito in cima alle classifiche –, che cresce su se stessa, romanzo dopo romanzo, perché i personaggi si evolvono, e talora questa evoluzione è lenta, oppure rappresenta una svolta importante della loro vita. Come... 🔗 Leggi su Feedpress.me

© Feedpress.me - “Vanina” cambia proprio come noi: il nuovo romanzo di Cristina Cassar Scalia

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Le pillole di Polly: recensione di “Mandorla amara” di Cristina Cassar ScaliaNel romanzo “Mandorla amara”, l’autrice racconta le storie di diversi personaggi che si intrecciano in un contesto familiare e sociale.

Vanina, anticipazioni stasera ultima puntata: nel finale focus sul ritrovamento di Thomas Ruscica e sul rapporto tra Vanina e PaoloStasera va in onda su Canale 5 l'ultima puntata della seconda stagione di Vanina – Un vicequestore a Catania.

Argomenti più discussi: Cristina Cassar Scalia La realtà siciliana non va edulcorata; Le terme dell'Indirizzo di Cristina Cassar Scalia.

Vanina cambia proprio come noi: il nuovo romanzo di Cristina Cassar ScaliaGià balzato in cima alle classifiche l’ultimo capitolo delle indagini camurriuse della vicequestora più amata d’Italia ... msn.com

Le terme dell’Indirizzo, il giallo di Cristina Cassar Scalia che ci insegna a guardare gli invisibiliDa poco in libreria, Le terme dell'Indirizzo di Cristina Cassar Scalia domina le classifiche: il nuovo giallo con Vanina Guarrasi è una potente lezione di dignità verso gli invisibili. libreriamo.it