Le pillole di Polly | recensione di Mandorla amara di Cristina Cassar Scalia

Nel romanzo “Mandorla amara”, l’autrice racconta le storie di diversi personaggi che si intrecciano in un contesto familiare e sociale. La narrazione si concentra sulle dinamiche di vita, sui legami e sui conflitti che emergono tra le persone coinvolte. La scrittura si presenta fluida e diretta, con descrizioni che fanno emergere le atmosfere e le emozioni dei protagonisti. La trama si sviluppa attraverso eventi che svelano i caratteri e le relazioni dei personaggi.

Gli uccelli sono fatti per volare, i pesci per nuotare. L’essere umano, invece, è fatto per starsene sulla terraferma, meglio ancora se con i piedi sotto a un tavolo generosamente imbandito di granite e brioches. Di questo, almeno, è convinta Vanina Guarrasi, al secolo Giovanna, vicequestore con un fiuto da sbirro solido almeno quanto la sua passione per la cucina prelibata della sua terra, la Sicilia. Certo, qualche eccezione alla regola di stare con i piedi piantati sulla terraferma ci può pure stare, se ne vale la pena. Per esempio, non è da escludere la possibilità che Vanina faccia un’uscita sulla barca a vela dell’avvocata Maria Giulia De Rosa, la sua amica del cuore, purché la cambusa sia adeguatamente rifornita e si possa fumare una sigaretta dopo l’altra in santa pace.🔗 Leggi su Romadailynews.it © Romadailynews.it - Le pillole di Polly: recensione di “Mandorla amara” di Cristina Cassar Scalia Notizie correlate Le pillole di Polly: recensione di “Via delle oche” di Carlo LucarelliTutto quello che il Commissario Achille De Luca vuole dalla vita è assicurare il colpevole alla giustizia quando viene commesso un crimine. Leggi anche: Le pillole di Polly: recensione di “I miei giorni a Parigi” di Banine Altri aggiornamenti Cassar Scalia: La mia Sicilia in giallo anni ’60Una foto color seppia. Di una Sicilia poco raccontata (possibile, nonostante Montalbano e gli altri? Sì, possibile). Ma soprattutto di un’epoca di speranza, quando sembrava che la vita, domani, ... repubblica.it Libri da leggere, Cassar Scalia: la signora in giallo vive in SiciliaDelitto di benvenuto si intitola il nuovo mistero siciliano firmato da Cristina Cassar Scalia. E benvenuta è la sua autrice nella top ten di questa settimana, direttamente in prima posizione. Debutto ... repubblica.it