Vanina anticipazioni stasera ultima puntata | nel finale focus sul ritrovamento di Thomas Ruscica e sul rapporto tra Vanina e Paolo

Stasera va in onda su Canale 5 l'ultima puntata della seconda stagione di Vanina – Un vicequestore a Catania. La puntata si concentra sul ritrovamento di Thomas Ruscica e sul rapporto tra Vanina e Paolo. La narrazione si sviluppa nel contesto della città siciliana, con scene che approfondiscono le dinamiche tra i personaggi principali.

La seconda stagione di Vanina – Un vicequestore a Catania arriva al suo epilogo. Questa sera, mercoledì 25 marzo, Canale 5 trasmette la quarta e ultima puntata, un episodio che chiude il nuovo ciclo di storie ambientate in una Sicilia complessa, luminosa e piena di contrasti. Giusy Buscemi torna nei panni della determinata vicequestore Vanina Guarrasi, affiancata da Giorgio Marchesi e dal resto del cast, per un finale che promette tensione, emozione e rivelazioni decisive. Il ritrovamento di Thomas Ruscica: l’indagine che apre l’episodio La puntata conclusiva si apre con una scoperta drammatica: il corpo senza vita di Thomas Ruscica viene rinvenuto all’interno di uno stabilimento balneare. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

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