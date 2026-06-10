Vangelo del 10 giugno 2026 | il richiamo di Gesù ai suoi discepoli

Il Vangelo del 10 giugno 2026 evidenzia il richiamo di Gesù ai suoi discepoli. Don Luigi Maria Epicoco sottolinea che la fede autentica implica impegno, responsabilità e costanza. Nel suo commento, evidenzia come questi elementi siano fondamentali per vivere secondo i principi evangelici. La riflessione si concentra sulla necessità di mantenere ferme le convinzioni e di agire con coerenza nel percorso di fede.

Nel suo commento al Vangelo di oggi, Don Luigi Maria Epicoco ci ricorda come la vera fede richieda disciplina, responsabilità e perseveranza. Gesù non elimina la Legge, ma ne rivela il senso più profondo tramite l’amore. Le regole non costituiscono un impedimento alla felicità, ma sono strumento di crescita, per affrontare i propri limiti. In quel tempo, Gesù disse ai suoi discepoli:«Non crediate che io sia venuto ad abolire la Legge o i Profeti; non sono venuto ad abolire, ma a dare pieno compimento.In verità io vi dico: finché non siano passati il cielo e la terra, non passerà un solo iota o un solo trattino della Legge, senza che tutto sia avvenuto. 🔗 Leggi su Lalucedimaria.it

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