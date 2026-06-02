Il 2 giugno 2026, durante una riflessione, un sacerdote ha commentato un episodio del Vangelo in cui Gesù risponde a chi lo aveva accusato, lasciando senza parole i suoi avversari. La narrazione si concentra sulla risposta di Gesù, che ha sorpreso i presenti, e sulla sua affermazione che né ingiustizie né sofferenze possono togliere ai credenti ciò che di diritto appartiene a Dio.

Attraverso la riflessione di don Luigi Maria Epicoco, il Vangelo di oggi ci ricorda che non esistono prove, ingiustizie o sofferenze che possano toglierci ciò che appartiene a Dio. Nel Vangelo odierno, alcuni farisei ed erodiani provocano Gesù, con una domanda carica di insidie. Qualunque risposta avesse dato, avrebbe rischiato di attirarsi l’ostilità di qualcuno. Eppure, Nostro Signore non solo non cade nel tranello ma, con la sua Sapienza innata, ci offre un insegnamento che ancora oggi è di grande attualità e rilevanza. In quel tempo, mandarono da Gesù alcuni farisei ed erodiani, per coglierlo in fallo nel discorso.Vennero e gli dissero: «Maestro, sappiamo che sei veritiero e non hai soggezione di alcuno, perché non guardi in faccia a nessuno, ma insegni la via di Dio secondo verità. 🔗 Leggi su Lalucedimaria.it

© Lalucedimaria.it - Vangelo del 2 giugno 2026: la risposta di Gesù che spiazzò i suoi nemici

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Vangelo di Oggi - Lunedi 1 Giugno 2026 con riflessioni da Papa Francesco

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