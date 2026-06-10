Valsport ha presentato la nuova versione della sua iconica sneaker Tournament Nude. Questa scarpa, considerata un simbolo del marchio, mantiene la sua tradizione e si distingue per un design rinnovato. La Tournament, tra le prime creazioni della maison italiana, continua a essere un punto di riferimento nel settore delle calzature sportive. La nuova edizione si inserisce nel percorso di aggiornamento senza perdere l’essenza originale.

Certe sneaker attraversano le mode senza mai perdere la propria identità. È il caso della Tournament di Valsport, una delle creazioni più rappresentative della storia del marchio e tra le prime a entrare nella collezione della maison italiana. Nata come scarpa da tennis, porta nel nome l’immaginario dei grandi tornei e dei campioni che hanno contribuito a rendere questo sport un simbolo di eleganza, disciplina e passione. La stessa passione che, nel corso dei decenni, ne ha accompagnato l’evoluzione, trasformandola in una delle sneaker più iconiche del brand, capace di racchiudere tutto il fascino sportivo degli anni Settanta attraverso un’estetica senza tempo. 🔗 Leggi su Panorama.it

© Panorama.it - Valsport riscrive un’icona del tennis con la nuova Tournament Nude

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