Da oltre cento anni, Valsport racconta l’evoluzione del mondo delle calzature sportive. Fondato nel 1020 a Padova da Antonio Valle, il marchio che ha vestito i piedi di José Altafini, Gigi Riva e Fabio Capello, giusto per citare qualche nome, nel corso della sua storia ha costruito un percorso coerente tra sport e urban. E per l’estate 2026 il focus è tutto per due nuovi modelli, Epica e Mitica, che ridisegnano l’heritage, intercettando le esigenze di un mercato selettivo. Distribuita attraverso un numero selezionato di punti vendita, la capsule sottolinea la vocazione al dettaglio e l’identità del marchio, come racconta, in questa intervista, il Ceo Siro Toniolo. 🔗 Leggi su Panorama.it

© Panorama.it - Valsport inaugura la stagione con una nuova capsule collection

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