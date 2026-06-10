È stato approvato un finanziamento di 34 milioni di euro per lo svincolo di Scopoli nella Valle del Menotre. La decisione riguarda il miglioramento della viabilità tra Foligno e la valle, con lavori che dovrebbero partire nei prossimi mesi. Non sono ancora state comunicate date precise di inizio, ma l’investimento mira a rendere più fluido il traffico sulla strada principale che collega le due aree.

? Punti chiave? In Breve Il Cipess dà il via libera per lo svincolo di Scopoli con un investimento di 34 milioni di euro. Il progetto per la realizzazione dello svincolo di Scopoli ha ricevuto l’approvazione ufficiale dal Cipess, sbloccando un finanziamento da 34 milioni di euro per l’opera. Questa decisione rappresenta una risposta concreta alla richiesta della popolazione della Valle del Menotre, che attende questo intervento da ormai dieci anni. Il nuovo manufatto si inserisce nel contesto della statale 77 Val di Chienti, il cui tracciato tra Foligno e Civitanova Marche è stato inaugurato proprio un decennio fa. L’opera mira a trasformare la viabilità della zona attraverso interventi strutturali mirati. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Valle del Menotre: ok da 34 milioni per lo svincolo di Scopoli

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