Nel complesso intervento di circa 14 milioni di euro destinato a due zone, alcuni comuni riceveranno fondi specifici per interventi di recupero edilizio. Questi finanziamenti sono stati assegnati con l’obiettivo di sostenere le aree montane e contrastare la fuga di residenti verso le zone pianeggianti. I fondi saranno utilizzati principalmente per interventi di riqualificazione e miglioramento degli edifici, con l’intento di incentivare il ritorno o il mantenimento della popolazione locale.

? Cosa scoprirai Quali comuni riceveranno i fondi per il recupero edilizio?. Come verranno utilizzati i soldi per contrastare l'emigrazione verso la pianura?. Chi gestirà concretamente i progetti tra i 40 comuni coinvolti?. Quando inizieranno i lavori per potenziare sentieri e ciclovie?.? In Breve Oltre 14 milioni di euro integrati da 200 milioni di cofinanziamento locale.. Intervento coinvolge 22 comuni lecchesi e 18 realtà della Valle Imagna.. L'assessore Sertori e il sottosegretario Piazza coordinano l'attuazione del piano.. Fondi destinati a residenzialità, sicurezza, mobilità lenta e innovazione delle imprese.. La giunta di Regione Lombardia ha approvato lo schema di un accordo con la Comunità Montana Lario Orientale Valle San Martino per stanziare oltre 14 milioni di euro nelle valli del Lecchese e della Valle Imagna.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Lario e Valle Imagna: 14 milioni per frenare lo spopolamento

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Panoramica sull’argomento

Temi più discussi: Area Interna Lario orientale e Valle Imagna, da Regione 14,3 milioni; Controesodo, la Lombardia accelera: 14 milioni per rilanciare 41 Comuni tra Lario e Valle San Martino; Lecco, 14 milioni per tenere vivi i comuni tra lago e montagna; Lombardia, fondi per fermare lo spopolamento e aiutare l'economia locale.

Area interna Lario orientale-Valle San Martino e Valle Imagna: da Regione 14.375.000 euro per fermare lo spopolamento e aiutare l’economia localeAssessore Sertori: un passo avanti significativo e un impegno finanziario importante per sostenere lo sviluppo Sottosegretario Piazza: creiamo le condizioni affinché le persone possano scegliere di no ... mi-lorenteggio.com

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