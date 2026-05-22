Svolta per lo svincolo di Scopoli fondamentale per collegare Umbria-Marche Verso la fase operativa

Il 10 giugno potrebbe segnare la conclusione della fase operativa per il progetto dello svincolo di Scopoli, un intervento considerato importante per il collegamento tra le regioni dell’Umbria e delle Marche. Dopo aver superato l’esame preliminare del pre CIPESS, il progetto sta ora entrando nell’ultima fase di valutazione ufficiale. La seduta del CIPESS sarà l’ultimo passo prima della conclusione formale dell’iter, che potrebbe rendere operativo l’intervento.

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