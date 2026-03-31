Hockey Gios | Milano avrà una squadra e si chiamerà Hockey Club

Un nuovo team di hockey su ghiaccio sta per essere costituito a Milano, con il nome di Hockey Club. La realizzazione di questa squadra dipende dalla disponibilità di una struttura adeguata, come una Casa del Ghiaccio, considerata fondamentale per l’attività sportiva. La creazione del club è stata annunciata da un rappresentante del settore, che ha sottolineato come l’impianto sia un requisito essenziale per avviare le operazioni.

“La Casa del Ghiaccio è un presupposto indispensabile. Senza un impianto per il ghiaccio non si fa nessuna attività. Oggi finalmente un sogno si realizza, perché oggi questo progetto si concretizza. Sono convinto che fra settembre e ottobre potremo cominciare a pattinare a Milano e questo è il presupposto fondamentale per riportare gli sport del ghiaccio a Milano. Milano merita ovviamente un campionato importante, l’obiettivo è che questa nuova squadra, che si chiamerà anche Milano Hockey Club, si possa iscrivere all’ Ice Hockey League: è una cosa che non dipende da noi, non dipende dagli imprenditori, dipenderà molto dalla serietà della proposta. 🔗 Leggi su Lapresse.it

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