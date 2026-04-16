La visita del Papa in Spagna si terrà dal 6 al 12 giugno e coinvolgerà diversi incontri ufficiali nel paese. La visita includerà anche una partecipazione alla messa nella Sagrada Familia, una delle principali attrazioni religiose e turistiche. La Corona spagnola si prepara a ricevere ufficialmente il pontefice durante questa settimana di eventi e incontri pubblici e privati.

La Corona spagnola si appresta a vivere uno dei momenti più significativi del proprio calendario istituzionale con l’imminente arrivo di Papa Leone XIV in Spagna, previsto tra il 6 e il 12 giugno. Re Felipe e la Regina Letizia accoglieranno il Pontefice in un tour che toccherà Madrid, Barcellona e le Isole Canarie, segnando un passaggio di grande rilievo sia per la diplomazia religiosa che per la formazione delle giovani eredi della monarchia. L’itinerario del Santo Padre inizierà il 6 giugno con l’atterraggio all’aeroporto di Madrid-Barajas. Dopo le prime formalità ufficiali, l’attenzione si sposterà verso la dimensione privata della Famiglia Reale: presso il Palazzo della Zarzuela, Re Felipe e la Regina Letizia ospiteranno Papa Leone per un incontro riservato.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Spagna, il tour del Papa: tra incontri reali e la Sagrada Familia

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