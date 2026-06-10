Un uomo è stato arrestato con l'accusa di aver gestito 58 episodi di usura e sfruttamento. Secondo le indagini, pubblicava annunci online per offrire prestiti a tassi di interesse molto elevati, spesso superiori al 200% annuo. Le vittime si rivolgevano a lui tramite piattaforme digitali, e i prestiti venivano erogati con condizioni oppressive. L'uomo utilizzava metodi di comunicazione via chat e messaggi per mantenere il controllo sui clienti e le loro richieste di denaro.

Come faceva l'uomo a gestire gli annunci e i clienti online?. Quali tassi di interesse applicava per i prestiti alle vittime?. Come venivano riciclati i proventi attraverso gli immobili acquistati?. Chi erano i soggetti terzi usati per intestare i beni?.? In Breve Attività criminale operativa tra il 2020 e il 2024 tra Palermo e Ragusa.. Interessi usurai tra il 123% e il 297% su prestiti per transizioni di genere.. 58 episodi di sfruttamento e usura hanno colpito 17 persone transessuali.. Riciclaggio tramite acquisto immobili intestati a terzi o parenti dell'indagato.. Un cinquantenne di Altavilla Milicia arrestato per usura e sfruttamento: 58 episodi accertati. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Usura e sfruttamento: arrestato uomo che gestiva 58 episodi

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Allarme usura in Italia. A Verona arrestato un uomo, tassi interesse oltre il 50%A Verona è stato arrestato un uomo che concedeva prestiti con tassi di interesse superiori al 50%.

Sfruttamento in pompa: 58 lavoratori presi in trappola a BarcellonaLa Guardia di Finanza ha scoperto un sistema di sfruttamento presso una stazione di servizio a Barcellona Pozzo di Gotto, che ha portato...

Arrestato per usura a 17 vittime, Procura gli contesta 58 episodi(ANSA) - PALERMO, 10 GIU - I carabinieri del reparto territoriale di Termini Imerese hanno eseguito un'ordinanza cautelare agli arresti domiciliari del gip di Termini Imerese nei confronti di un uomo ... msn.com

Trovato con materiale pedopornografico realizzato mediante lo sfruttamento di minori. ArrestatoLa polizia del Centro operativo per la sicurezza cibernetica di Milano ha arrestato, in flagranza, un cittadino di nazionalità indiana, accusato di detenzione di materiale pedopornografico realizzato ... blitzquotidiano.it