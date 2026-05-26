Allarme usura in Italia. A Verona arrestato un uomo, tassi interesse oltre il 50%

Notizia in breve

A Verona è stato arrestato un uomo che concedeva prestiti con tassi di interesse superiori al 50%. L’indagine ha portato alla scoperta di attività di usura che coinvolgono soggetti che impongono condizioni finanziarie estremamente onerose. Le autorità hanno intervenuto dopo segnalazioni di vittime che si sono rivolte agli uffici competenti. L’operazione rientra nelle attività di contrasto all’usura condotte dalle forze dell’ordine.