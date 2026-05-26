Allarme usura in Italia A Verona arrestato un uomo tassi interesse oltre il 50%
A Verona è stato arrestato un uomo che concedeva prestiti con tassi di interesse superiori al 50%. L’indagine ha portato alla scoperta di attività di usura che coinvolgono soggetti che impongono condizioni finanziarie estremamente onerose. Le autorità hanno intervenuto dopo segnalazioni di vittime che si sono rivolte agli uffici competenti. L’operazione rientra nelle attività di contrasto all’usura condotte dalle forze dell’ordine.
L’usura rimane una piaga silenziosa che continua a mietere vittime. A Verona è stato arrestato un uomo che concedeva prestiti con tassi di interesse superiori al 50%. Servizio di Antonella Mazza Teruel TG2000. 🔗 Leggi su Tv2000.it
Allarme usura in Italia. A Verona arrestato un uomo, tassi interesse oltre il 50%
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