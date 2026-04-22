Sfruttamento in pompa | 58 lavoratori presi in trappola a Barcellona

La Guardia di Finanza ha scoperto un sistema di sfruttamento presso una stazione di servizio a Barcellona Pozzo di Gotto, che ha portato all’irregolarità di 58 lavoratori. Sono state comminate sanzioni per circa 570 mila euro all’attività coinvolta. Tra i lavoratori coinvolti ci sono persone impiegate in nero e altre in condizioni di irregolarità. La notizia riguarda un caso di sfruttamento di manodopera in un settore di servizi.

La Guardia di Finanza ha inflitto sanzioni per circa 570mila euro a una stazione di servizio di Barcellona Pozzo di Gotto, smascherando un sistema di sfruttamento che coinvolgeva ben 58 lavoratori tra irregolari e impiegati in nero. L’operazione, condotta dalla Compagnia locale in collaborazione con l’Inps e l’Ispettorato del Lavoro, ha messo a nudo una gestione criminale delle risorse umane che si protraeva dal primo gennaio 2021 fino alla fine del 2024. Sfruttamento sistematico e manipolazione dei contratti. Le verifiche effettuate dagli inquirenti hanno rivelato un quadro di violazioni pesanti, frutto di un’attività di polizia giudiziaria delegata dalla Procura della guidata da Giuseppe Verzera.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Sfruttamento in pompa: 58 lavoratori presi in trappola a Barcellona Notizie correlate Brescia, sfruttamento di lavoratori moldavi irregolari, anche minorenni: arrestati 3 romeniBrescia, 5 marzo 2026 – Sfruttamento del lavoro anche di minorenni irregolari, alloggi degradanti ricavati dentro la fabbrica e un sistema di imprese... Dama-Paul&Shark, Aspesi e lo sfruttamento dei lavoratori: no al controllo giudiziarioMilano, 28 marzo 2026 – Il gip di Milano Roberto Crepaldi ha rigettato la richiesta della Procura di sottoporre a controllo giudiziario Dama, società...