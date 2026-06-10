Le autorità statunitensi hanno negato il visto a un arbitro somalo, impedendogli di partecipare a una competizione a Mogadiscio. Le autorità americane hanno accusato l’arbitro di avere legami con gruppi terroristici, senza fornire dettagli specifici. La Fifa ha respinto la richiesta di intervento e ha confermato che l’arbitro non potrà essere presente alla gara. La decisione è stata comunicata senza ulteriori spiegazioni ufficiali.

? Domande chiave? In Breve L’aeroporto di Mogadiscio accoglie l’arbitro Omar Artan dopo il respingimento negli Stati Uniti. Circa cento persone hanno festeggiato questa mattina il rientro in Somalia di Omar Artan, l’arbitro designato per i Mondiali del 2026 che è stato respinto dalle autorità americane. Tra bandiere nazionali e un clima di celebrazione, il professionista è tornato in patria dopo un’esperienza traumatica alla frontiera degli Stati Uniti, dove le procedure di controllo hanno bloccato il suo ingresso nel Paese. L’evento ha scosso il mondo del calcio africano, considerando che l’arbitro è stato eletto nel 2025 come il migliore del continente. La sua partecipazione al prossimo grande torneo mondiale sembrava garantita dalla Federcalcio africana, ma le decisioni della dogana statunitense hanno ribaltato lo scenario, trasformando un viaggio di lavoro in un caso diplomatico e di sicurezza. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - USA negano all’arbitro somalo: trionfo a Mogadiscio

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