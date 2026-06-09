Gli Usa negano l’ingresso all’arbitro somalo Omar Artan | escluso dai Mondiali La Fifa se ne lava le mani | È il governo ospitante a decidere

Notizia in breve

Gli Stati Uniti hanno negato l’ingresso all’arbitro somalo Omar Artan, escluso dalla partecipazione ai Mondiali. La Fifa ha dichiarato che la decisione spetta al governo ospitante, senza intervenire. Nei giorni scorsi, è stato segnalato un ritardo nei visti per i giocatori iraniani, con il divieto di accesso per dirigenti e staff, e anche l’attaccante iracheno Ayman Hussein è stato trattenuto in aeroporto sottoposto a controlli prolungati.