Gli Usa negano l’ingresso all’arbitro somalo Omar Artan | escluso dai Mondiali La Fifa se ne lava le mani | È il governo ospitante a decidere
Gli Stati Uniti hanno negato l’ingresso all’arbitro somalo Omar Artan, escluso dalla partecipazione ai Mondiali. La Fifa ha dichiarato che la decisione spetta al governo ospitante, senza intervenire. Nei giorni scorsi, è stato segnalato un ritardo nei visti per i giocatori iraniani, con il divieto di accesso per dirigenti e staff, e anche l’attaccante iracheno Ayman Hussein è stato trattenuto in aeroporto sottoposto a controlli prolungati.
Prima il ritardo ai visti per i giocatori dell'Iran (negato a dirigenti e staff), poi Ayman Hussein, stella del calcio iracheno, bloccato in aeroporto e sottoposto a lunghissimi controlli. Adesso anche problemi per i direttori di gara. L'arbitro somalo Omar Abdulkadir Artan non prenderà parte ai Mondiali di calcio di quest'estate dopo che gli è stato negato l'ingresso negli Stati Uniti, come confermato lunedì dalla FIFA. Interpellato sul caso di Artan, un portavoce della dogana e della protezione delle frontiere statunitensi ha dichiarato alla CNN che l'uomo è stato sottoposto a un controllo aggiuntivo al suo arrivo a Miami, dopo un volo proveniente da Istanbul.... 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
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