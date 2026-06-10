USA inflazione al 4,2% | il petrolio corre dopo lo scontro con l’Iran

L'inflazione negli Stati Uniti si è attestata al 4,2% nel mese corrente. Nel frattempo, il prezzo del petrolio è aumentato, innescato dallo scontro tra le forze militari e le autorità iraniane nello Stretto di Hormuz. La tensione nella regione ha causato un rialzo dei costi energetici. L'occupazione in crescita negli Stati Uniti ha contribuito alla pressione inflazionistica, secondo le analisi di mercato.

? Domande chiave? In Breve? I dati Secondo Eurostat, l’inflazione annua armonizzata in Italia: 1,2% (dicembre 2025). L’inflazione europea al 1,2% contrasta con quella americana, mostrando divergenze nelle dinamiche energetiche globali. Fonte Eurostat? L’inflazione negli Stati Uniti sale al 4,2% a maggio dopo l’escalation militare in Iran. I prezzi al consumo negli Stati Uniti sono cresciuti del 4,2% su base annua nel mese di maggio, registrando un aumento dello 0,5% rispetto al mese precedente. Questo dato segna il livello più elevato raggiunto da aprile 2023 e riflette l’impatto diretto del conflitto in Medio Oriente sui mercati energetici globali. Il contesto economico americano ha subito una brusca inversione di tendenza dopo i dati di febbraio, quando l’inflazione si attestava al 2,4%. 🔗 Leggi su Ameve.eu

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