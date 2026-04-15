Le tensioni tra gli Stati Uniti e la Cina si concentrano sulla regione di Hormuz, un punto strategico per il passaggio di petrolio. In questo scenario, l’Iran continua a utilizzare il petrolio come strumento di pressione, senza che il blocco impattato da Washington abbia messo fine alle questioni aperte. Le forze statunitensi affermano di avere unapparato militare di rilievo, mentre sul fronte diplomatico si moltiplicano i colloqui tra le parti coinvolte.

Il blocco americano di Hormuz non ha chiuso la partita con l'Iran. Mentre sul piano militare Washington rivendica un dispositivo imponente, su quello diplomatico si moltiplicano i tavoli. Da una parte la Cina alza la voce, dall'altra Donald Trump ha lasciato aperto uno spiraglio parlando di «possibili nuovi colloqui con l'Iran in Pakistan nei prossimi due giorni». Pechino si è schierata apertamente contro il blocco, definendolo una «mossa pericolosa e irresponsabile» e accusando Washington di aggravare il confronto, aumentare la tensione e compromettere ulteriormente il passaggio sicuro attraverso lo Stretto. Xi Jinping ha alzato ancora il livello politico.🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Lo scontro politico Usa-Cina è su Hormuz. E l'Iran continua a usare il petrolio come leva

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