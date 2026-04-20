Petrolio impazzisce | il WTI schizza del 7,5% dopo lo scontro USA-Iran

Le tensioni tra Stati Uniti e Iran in Medio Oriente hanno portato a un aumento significativo del prezzo del petrolio statunitense WTI, che ha registrato un rialzo del 7,5% nella giornata di lunedì 20 aprile. La situazione ha causato un forte movimento sui mercati energetici, con i prezzi del greggio che sono aumentati rapidamente in risposta agli scontri tra le due nazioni.

Le tensioni geopolitiche in Medio Oriente hanno provocato un violento scossone sui mercati energetici questo lunedì 20 aprile, con il prezzo del greggio statunitense WTI che ha registrato un’impennata del 7,5%. La sferzata dei prezzi arriva a seguito di una gravissima escalation diplomatica e militare: l’Iran ha infatti accusato gli Stati Uniti di aver infranto il cessate il fuoco stabilito all’inizio di aprile, dopo che le forze americane hanno intercettato e bloccato una nave cargo iraniana utilizzando anche la forza armata. L’escalation navale che ha fatto impennare i barili. Il fulcro della crisi risiede nell’operazione condotta dalle forze degli Stati Uniti contro un imbarcazione mercantile appartenente all’Iran.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Petrolio impazzisce: il WTI schizza del 7,5% dopo lo scontro USA-Iran Notizie correlate Attacco all’Iran, vola il prezzo del petrolio: il Brent schizza a 78,80 dollari (+8,28%), il Wti a 72.24 (+7,79%)Il prezzo del petrolio prende il volo, scontando le tensioni geopolitiche legate all’attacco militare congiunto degli Stati Uniti e Israele all’Iran... Leggi anche: Lo scontro politico Usa-Cina è su Hormuz. E l'Iran continua a usare il petrolio come leva Altri aggiornamenti Il greggio Wti perde il 10% con la lente sull'accordo Usa-IranScivola il petrolio dopo che Axios ha riportato che, nell'ambito di un accordo tra Stati Uniti e l'Iran, Washington potrebbe sbloccare 20 miliardi di dollari di fondi iraniani congelati in cambio dell ... ansa.it Iran, Usa e Israele attaccano la raffineria di South Pars: il petrolio torna a salireTorna a salire il prezzo del petrolio dopo la notizia, diffusa dai media ufficiali iraniani, di un attacco all'impianto petrolifero del Paese a Asaluyeh. Il greggio Wti che ... corriereadriatico.it